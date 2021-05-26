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Президент Австрии призвал Евросоюз к поддержанию диалога с Россией

Политик напомнил, что исторически у Вены и Москвы складывались хорошие отношения, и указал, что "сдаваться никогда нельзя".

26 мая, 12:50
<p>Александр Ван дер Беллен. Фото © Getty Images / Martin Juen / SEPA.Media</p>

Александр Ван дер Беллен. Фото © Getty Images / Martin Juen / SEPA.Media

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен сожалеет о не самом благоприятном развитии отношений между Евросоюзом и Россией и считает важным сохранение диалога с Москвой. Об этом он заявил после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Вене.

Австрийский лидер отметил, что "по-человечески" Россия всё-таки является частью Европы. По его словам, "отношения между Европейским союзом и РФ в последние годы развивались нехорошо".

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"Я наблюдаю прискорбную негативную тенденцию в отношениях и очень сожалею, что мы находимся с этим большим соседом в сложной ситуации. Нам надо сохранить диалог помимо мер, которые принимает ЕС", — сказал Ван дер Беллен, но при этом указал, что "если Евросоюз серьёзно относится к своим ценностям, то должен сохранить давление".

Также президент напомнил, что с целью поддержания контактов с Россией вне политики несколько лет назад по инициативе Австрии был учреждён форум общественности "Сочинский диалог", направленный на развитие связей между странами в экономике и гуманитарных сферах.

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Вместе с тем глава австрийского государства выразил мнение, что происходящие события в Белоруссии никак не упрощают отношения ЕС с Россией, однако Вена может сыграть особую роль в диалоге союза с Москвой, поскольку обе стороны исторически поддерживают хорошие отношения.

"Ситуация в Белоруссии не упрощает сейчас отношения с Россией. Понимаю, что у Австрии, наверное, здесь есть особая роль, потому что мы с Россией по историческим причинам многие десятилетия с экономической точки зрения, в плане культурного обмена и в музыкальной сфере имели хорошие отношения и по-прежнему имеем", — констатировал Ван дер Беллен.

Кроме прочего, австрийский лидер добавил, что в 2018 году отмечался 50-летний юбилей газовых поставок между Австрией и РФ. По его словам, отношения между двумя странами "растягиваются на десятилетия в советский период и уже тогда удавалось в определённых сферах сохранять дружеские отношения".

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"В последние годы становится всё сложнее и сложнее связывать эту традицию без швов, но сдаваться никогда нельзя. Да, санкции нужны там, где необходимо, но диалог — где это возможно", — заключил Ван дер Беллен.

Ранее мы писали, что глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о желании ЕС наладить диалог с Россией. Москва и Брюссель должны сотрудничать по многим темам — от климата до энергетики, добавил он.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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