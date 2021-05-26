#Belarus: Die massive Gewalt und Repression des Regimes Lukaschenko und die staatliche Entführung von Raman Protassewitsch und Sofia Sapega sind absolut inakzeptabel. Die beiden müssen unverzüglich freigelassen werden. (vdb) pic.twitter.com/QuCwhnlcL3 — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 26, 2021

Инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, 23 мая в Минске является неприемлемым актом воздушного пиратства. Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Произошедшее в воскресенье — это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолёта Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги", — подчеркнул Ван дер Беллен.

Он потребовал, чтобы белорусские власти освободили задержанных на борту самолёта Ryanair и других политических заключённых в стране. В Минске, как отметил австрийский лидер, отказались от посреднических услуг Вены в разговоре с белорусской оппозицией.