"Произошедшее во всех смыслах неприемлемо": Президент Австрии назвал "актом воздушного пиратства" инцидент с лайнером Ryanair
Он приветствовал европейские единство и солидарность, которые позволили начать проработку санкций в отношении Белоруссии.
#Belarus: Die massive Gewalt und Repression des Regimes Lukaschenko und die staatliche Entführung von Raman Protassewitsch und Sofia Sapega sind absolut inakzeptabel. Die beiden müssen unverzüglich freigelassen werden. (vdb) pic.twitter.com/QuCwhnlcL3— A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 26, 2021
Инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, 23 мая в Минске является неприемлемым актом воздушного пиратства. Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Произошедшее в воскресенье — это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолёта Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги", — подчеркнул Ван дер Беллен.
Он потребовал, чтобы белорусские власти освободили задержанных на борту самолёта Ryanair и других политических заключённых в стране. В Минске, как отметил австрийский лидер, отказались от посреднических услуг Вены в разговоре с белорусской оппозицией.
"Это было важно и правильно, что Совет ЕС в понедельник чётким шагом европейского единства и солидарности поручил подготовку других персональных и экономических санкций", — отметил президент Австрии.
Напомним, что после инцидента с самолётом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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