Лукашенко предложил Путину и Байдену приехать в Минск для обсуждения ситуации в Белоруссии
Лидер республики отметил, что российский и американский президенты уже обменивались мнениями по этому вопросу и Байдену "пришлось оправдываться".
Фото © ТАСС / ZUMA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предстоящую встречу глав России и США, заявил, что во время телефонного разговора Владимир Путин и Джо Байден уже успели обсудить ситуацию в республике, при этом американскому лидеру пришлось оправдываться.
"В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал", — передаёт БелТА слова белорусского лидера.
Как отметил Лукашенко, если Путин и Байден так хотят обсудить Белоруссию, то им лучше сделать это в Минске. По словам белорусского лидера, встретит он обоих достойно и даже выслушает "гадости, которые пресс-секретарь США Джен Псаки напишет Байдену" про недавний инцидент с лайнером Ryanair.
Напомним, ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину. Офис ООН в Женеве уже выразил готовность провести саммит.
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