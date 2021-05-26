Лукашенко предложил Путину и Байдену приехать в Минск для обсуждения ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предстоящую встречу глав России и США, заявил, что во время телефонного разговора Владимир Путин и Джо Байден уже успели обсудить ситуацию в республике, при этом американскому лидеру пришлось оправдываться.

"В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал", — передаёт БелТА слова белорусского лидера.