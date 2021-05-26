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Лукашенко предложил Путину и Байдену приехать в Минск для обсуждения ситуации в Белоруссии

Лидер республики отметил, что российский и американский президенты уже обменивались мнениями по этому вопросу и Байдену "пришлось оправдываться".

26 мая, 12:11
<p>Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / ZUMA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предстоящую встречу глав России и США, заявил, что во время телефонного разговора Владимир Путин и Джо Байден уже успели обсудить ситуацию в республике, при этом американскому лидеру пришлось оправдываться.

"В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал", — передаёт БелТА слова белорусского лидера.

Экс-посол США обратился к Путину с предложением перед встречей с Байденом в Женеве

Экс-посол США обратился к Путину с предложением перед встречей с Байденом в Женеве

Как отметил Лукашенко, если Путин и Байден так хотят обсудить Белоруссию, то им лучше сделать это в Минске. По словам белорусского лидера, встретит он обоих достойно и даже выслушает "гадости, которые пресс-секретарь США Джен Псаки напишет Байдену" про недавний инцидент с лайнером Ryanair.

Напомним, ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину. Офис ООН в Женеве уже выразил готовность провести саммит.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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