Польша не пустила рейс Belavia в своё воздушное пространство

Самолёт Belavia ("Белавиа"), вылетевший из Минска в Барселону, не был допущен в воздушное пространство Польши. Об этом заявило Польское агентство гражданской авиации. Судя по всему, о запрете пилоты узнали уже в воздухе: пользователи сервиса Flightradar 24 заметили, что борт летает кругами в районе города Пружаны (Брестская область).