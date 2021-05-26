Польша не пустила рейс Belavia в своё воздушное пространство
Сейчас самолёт, вылетевший из Минска в Барселону, кружит над Белоруссией и вырабатывает топливо.
Фото © Flightradar 24
Самолёт Belavia ("Белавиа"), вылетевший из Минска в Барселону, не был допущен в воздушное пространство Польши. Об этом заявило Польское агентство гражданской авиации. Судя по всему, о запрете пилоты узнали уже в воздухе: пользователи сервиса Flightradar 24 заметили, что борт летает кругами в районе города Пружаны (Брестская область).
К слову, другой рейс белорусской авиакомпании, следовавший до Варшавы, беспрепятственно пролетел над Польшей. Другие подробности выясняются.
Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После этого ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над республикой. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
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