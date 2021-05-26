В "Роскосмосе" отреагировали на сообщения о похищенных деньгах, выделенных на модуль МКС

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки, касающейся дела о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.