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В "Роскосмосе" отреагировали на сообщения о похищенных деньгах, выделенных на модуль МКС

Госкорпорация оказывает следствию максимальное содействие. Фигуранты дела могли "легализовать" похищенные средства в Гонконге и ОАЭ.

26 мая, 11:56
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки, касающейся дела о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

В госкорпорации подчеркнули, что оказывают максимальное содействие следствию.

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Ранее СМИ рассказали о похищении и отмывании 1,7 млрд рублей, выделенных на модуль МКС. По данным следствия, фигуранты уголовного дела "легализовали" похищенные средства в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для аппаратуры.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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