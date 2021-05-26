Разрисовавший "Буран" вандал сравнил себя с Гагариным
По словам граффитиста, роспись космического корабля — это мечта, к которой он шёл почти полтора года.
Фото © VK / Мария Баст
Один из уличных художников, разрисовавших недостроенный космический корабль "Буран", который находится на космодроме Байконур, — граффити-артист Burda.dobro — назвал себя первопроходцем и сравнил свои действия с первым полётом Юрия Гагарина в космос. Об этом он написал в "Инстаграме", прикрепив к публикации снимки с места "работы".
Фото © Instagram / burda.dobro
"Сбылась мечта, к которой я шёл практически 1,5 года. Могу сказать, что, как и Юра, я стал первым", — написал в своём посте граффитист.
Также молодой человек отметил, что добираться до космодрома ему пришлось ночью, чтобы его не заметила патрульная машина.
"Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко. Если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя, и тут остаётся только лежать неподвижно и надеяться на удачу", — рассказал Burda.dobro, добавив, что после того, как нарушителя замечает прожектор, в зону, где он был обнаружен, выезжает патрульная машина.
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Напомним, что на Байконуре неизвестные разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома. Позднее стало известно, что "Роскосмос" предложил передать разрисованный вандалами "Буран" в музей. Госкорпорация планирует оперативно обсудить этот вопрос после "очередного проникновения" неизвестных на неиспользуемый объект Байконура.
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