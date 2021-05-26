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Разрисовавший "Буран" вандал сравнил себя с Гагариным

По словам граффитиста, роспись космического корабля — это мечта, к которой он шёл почти полтора года.

26 мая, 11:34
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id202195445?w=wall202195445_39903" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Баст</a></p>

Фото © VK / Мария Баст

Один из уличных художников, разрисовавших недостроенный космический корабль "Буран", который находится на космодроме Байконур, — граффити-артист Burda.dobro — назвал себя первопроходцем и сравнил свои действия с первым полётом Юрия Гагарина в космос. Об этом он написал в "Инстаграме", прикрепив к публикации снимки с места "работы".

Фото © Instagram / burda.dobro

Фото © Instagram / burda.dobro

"Сбылась мечта, к которой я шёл практически 1,5 года. Могу сказать, что, как и Юра, я стал первым", — написал в своём посте граффитист.

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Также молодой человек отметил, что добираться до космодрома ему пришлось ночью, чтобы его не заметила патрульная машина.

"Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко. Если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя, и тут остаётся только лежать неподвижно и надеяться на удачу", — рассказал Burda.dobro, добавив, что после того, как нарушителя замечает прожектор, в зону, где он был обнаружен, выезжает патрульная машина.

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Напомним, что на Байконуре неизвестные разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома. Позднее стало известно, что "Роскосмос" предложил передать разрисованный вандалами "Буран" в музей. Госкорпорация планирует оперативно обсудить этот вопрос после "очередного проникновения" неизвестных на неиспользуемый объект Байконура.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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