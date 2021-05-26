Разрисовавший "Буран" вандал сравнил себя с Гагариным

Один из уличных художников, разрисовавших недостроенный космический корабль "Буран", который находится на космодроме Байконур, — граффити-артист Burda.dobro — назвал себя первопроходцем и сравнил свои действия с первым полётом Юрия Гагарина в космос. Об этом он написал в "Инстаграме", прикрепив к публикации снимки с места "работы".

Фото © Instagram / burda.dobro

"Сбылась мечта, к которой я шёл практически 1,5 года. Могу сказать, что, как и Юра, я стал первым", — написал в своём посте граффитист.

Также молодой человек отметил, что добираться до космодрома ему пришлось ночью, чтобы его не заметила патрульная машина.