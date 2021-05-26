На Байконуре неизвестные разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Об этом сообщила адвокат Мария Баст на своей странице во "ВКонтакте". В посте юрист показала фотографии художеств.







Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома. Корабль ранее планировали перенести в музей на территории Монино.

"В 2016 году наша компания "Консорциум "Космические технологии" предложила взять под опеку эти "Бураны". Мы хотели их за свой счёт перенести в музей в Монино. "Роскосмос" тогда сказал, что они сами их возьмут под охрану. Судя по всему, нам дали отписку. А по факту...", — заметила юрист.

Добавим, что сами художники, выложившие фото с Байконура в аккаунтах в соцсетях, лица скрывают. Один из них рассказал, что до космодрома добирался с друзьями два дня по степи.