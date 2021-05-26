"Юра, мы приехали": На Байконуре вандалы разрисовали граффити космический корабль "Буран"
Свои лица художники скрывают от публики. Один из них признался, что к крупнейшему в мире космодрому два дня шёл с друзьями по степи.
Фото © VK / Мария Баст
На Байконуре неизвестные разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Об этом сообщила адвокат Мария Баст на своей странице во "ВКонтакте". В посте юрист показала фотографии художеств.
Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома. Корабль ранее планировали перенести в музей на территории Монино.
"В 2016 году наша компания "Консорциум "Космические технологии" предложила взять под опеку эти "Бураны". Мы хотели их за свой счёт перенести в музей в Монино. "Роскосмос" тогда сказал, что они сами их возьмут под охрану. Судя по всему, нам дали отписку. А по факту...", — заметила юрист.
Добавим, что сами художники, выложившие фото с Байконура в аккаунтах в соцсетях, лица скрывают. Один из них рассказал, что до космодрома добирался с друзьями два дня по степи.
Напомним, в Казахстане суд ранее постановил оставить второй экземпляр советского космического корабля "Буран" у АО "РКК "Байконур". Власти Казахстана до этого обратились в суд с иском о ликвидации частной компании АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" и передаче её имущества в государственную собственность.
Комментариев: 0