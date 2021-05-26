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"Юра, мы приехали": На Байконуре вандалы разрисовали граффити космический корабль "Буран"

Свои лица художники скрывают от публики. Один из них признался, что к крупнейшему в мире космодрому два дня шёл с друзьями по степи.

26 мая, 08:15

Фото © VK / Мария Баст

На Байконуре неизвестные разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Об этом сообщила адвокат Мария Баст на своей странице во "ВКонтакте". В посте юрист показала фотографии художеств.

  • Фото © VK / Мария Баст
    Фото © VK / Мария Баст
  • Фото © VK / Мария Баст
    Фото © VK / Мария Баст
  • Фото © VK / Мария Баст
    Фото © VK / Мария Баст

Фото © VK / Мария Баст

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Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома. Корабль ранее планировали перенести в музей на территории Монино.

"В 2016 году наша компания "Консорциум "Космические технологии" предложила взять под опеку эти "Бураны". Мы хотели их за свой счёт перенести в музей в Монино. "Роскосмос" тогда сказал, что они сами их возьмут под охрану. Судя по всему, нам дали отписку. А по факту...", — заметила юрист.

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Добавим, что сами художники, выложившие фото с Байконура в аккаунтах в соцсетях, лица скрывают. Один из них рассказал, что до космодрома добирался с друзьями два дня по степи.

Напомним, в Казахстане суд ранее постановил оставить второй экземпляр советского космического корабля "Буран" у АО "РКК "Байконур". Власти Казахстана до этого обратились в суд с иском о ликвидации частной компании АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" и передаче её имущества в государственную собственность.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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