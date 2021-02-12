В Казахстане суд решил судьбу второго "Бурана", который хотел купить Рогозин
Корабль останется у нынешнего владельца — частной компании.
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В Казахстане суд постановил оставить второй экземпляр советского космического корабля "Буран" у АО "РКК "Байконур". Государство его не получило. Как сообщает "Sputnik Казахстан", такое решение вынес алма-атинский специализированный межрайонный суд.
Власти Казахстана ранее обратились в суд с иском о ликвидации частной компании АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" и передаче её имущества в государственную собственность.
"Суд полагает отказать в удовлетворении поданного иска о ликвидации РКК "Байконур". Суд также признал недействительным взыскание госкомимуществом имущества от РКК "Байконур" в пользу государства, а также суммы в 14 миллиардов тенге. Оставить без удовлетворения", — объявила судья Гульшат Казымбетова.
Выкупить "Буран" ранее хотел глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, но сделать этого не получилось. Он не смог найти владельца космического аппарата.
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