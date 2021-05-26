"Роскосмос" предложил передать разрисованный вандалами "Буран" в музей

Сохранение уникальных объектов на космодроме Байконур будет обсуждаться на ближайшем заседании Межправительственной казахстанско-российской комиссии. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"В связи с очередным проникновением на неиспользуемый объект Байконура, где находятся корабли "Буран", российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру", — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что необходимо оперативно принять решение о передаче уникальных объектов, размещённых на космодроме, в дар одному из музеев космонавтики. Этот вопрос тоже будет обсуждаться.