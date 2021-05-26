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"Роскосмос" предложил передать разрисованный вандалами "Буран" в музей

Госкорпорация планирует оперативно обсудить этот вопрос после "очередного проникновения" неизвестных на неиспользуемый объект Байконура.

26 мая, 09:41
<p>Фото © Twitter / "<a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1397462200407756800" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a>"</p>

Фото © Twitter / "Роскосмос"

Сохранение уникальных объектов на космодроме Байконур будет обсуждаться на ближайшем заседании Межправительственной казахстанско-российской комиссии. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"В связи с очередным проникновением на неиспользуемый объект Байконура, где находятся корабли "Буран", российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру", — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что необходимо оперативно принять решение о передаче уникальных объектов, размещённых на космодроме, в дар одному из музеев космонавтики. Этот вопрос тоже будет обсуждаться.

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Напомним, что на Байконуре неизвестные разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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