Госдума поддержала в первом чтении законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия
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Согласно предложенной инициативе, медкомиссия будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства гражданина.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к владению оружием. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
"Законопроектом предполагается, что в закон "Об оружии" будет внесено новое понятие — "медицинские противопоказания к владению оружием". Перечень таких противопоказаний будет определяться Правительством РФ", — указано в сообщении.
Так, с момента полного вступления закона в силу, медицинское освидетельствование для желающих купить оружие будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства, что исключит возможность предоставления подложных справок, полученных в частных клиниках. Справка должна будет включать в себя химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.
Помимо этой меры также предполагается ввести электронный учёт оружия, патронов и их владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.
Ранее Лайф писал о предложении главы Росгвардии Виктора Золотова вновь повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года. Он также выступил за то, чтобы справки для разрешения на покупку огнестрела выдавали только государственные клиники.