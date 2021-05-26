Госдума поддержала в первом чтении законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия

Согласно предложенной инициативе, медкомиссия будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства гражданина.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к владению оружием. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

"Законопроектом предполагается, что в закон "Об оружии" будет внесено новое понятие — "медицинские противопоказания к владению оружием". Перечень таких противопоказаний будет определяться Правительством РФ", — указано в сообщении.

Так, с момента полного вступления закона в силу, медицинское освидетельствование для желающих купить оружие будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства, что исключит возможность предоставления подложных справок, полученных в частных клиниках. Справка должна будет включать в себя химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

Помимо этой меры также предполагается ввести электронный учёт оружия, патронов и их владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.