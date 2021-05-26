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Сухой закон по-уральски: В Свердловской области в "Перекрёстках" и "Пятёрочках" перестали продавать алкоголь

Лицензия была прекращена, но точные причины такой меры пока не известны. В X5 Retail Group ситуацию пока не прокомментировали.

26 мая, 09:22
<p>Фото © ТАСС / Колбасов Александр</p>

Фото © ТАСС / Колбасов Александр

В магазинах "Перекрёсток" и "Пятёрочка" в Свердловской области прекращена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщил портал "Екатеринбург онлайн".

Стало известно, что в 131 магазине отделы с алкоголем огорожены ленточками и там размещены предупреждающие таблички. Точная причина не известна, но отмечается, что такое поручение пришло из Москвы. В X5 Retail Group, которой принадлежат "Перекрёсток" и "Пятёрочка", пока не комментировали произошедшее.

"Часто встречающиеся в практике основания приостановления действия лицензии связаны с продажей продукции без сопроводительных документов, без информации об опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях, а также с фальсификацией сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота такой продукции", — заявили изданию в Росалкоголе.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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