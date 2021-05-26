В магазинах "Перекрёсток" и "Пятёрочка" в Свердловской области прекращена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщил портал "Екатеринбург онлайн".

Стало известно, что в 131 магазине отделы с алкоголем огорожены ленточками и там размещены предупреждающие таблички. Точная причина не известна, но отмечается, что такое поручение пришло из Москвы. В X5 Retail Group, которой принадлежат "Перекрёсток" и "Пятёрочка", пока не комментировали произошедшее.

"Часто встречающиеся в практике основания приостановления действия лицензии связаны с продажей продукции без сопроводительных документов, без информации об опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях, а также с фальсификацией сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота такой продукции", — заявили изданию в Росалкоголе.