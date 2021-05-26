Сухой закон по-уральски: В Свердловской области в "Перекрёстках" и "Пятёрочках" перестали продавать алкоголь
Лицензия была прекращена, но точные причины такой меры пока не известны. В X5 Retail Group ситуацию пока не прокомментировали.
Фото © ТАСС / Колбасов Александр
В магазинах "Перекрёсток" и "Пятёрочка" в Свердловской области прекращена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщил портал "Екатеринбург онлайн".
Стало известно, что в 131 магазине отделы с алкоголем огорожены ленточками и там размещены предупреждающие таблички. Точная причина не известна, но отмечается, что такое поручение пришло из Москвы. В X5 Retail Group, которой принадлежат "Перекрёсток" и "Пятёрочка", пока не комментировали произошедшее.
"Часто встречающиеся в практике основания приостановления действия лицензии связаны с продажей продукции без сопроводительных документов, без информации об опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях, а также с фальсификацией сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота такой продукции", — заявили изданию в Росалкоголе.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге могут ограничить продажу алкоголя в дни, когда Северная столица будет принимать игры чемпионата Европы по футболу летом 2021 года.
Лента новостей
Чехия присоединилась к авиационной блокаде Белоруссии, закрыв небо для самолётов "Белавиа"
сегодня в 09:15
"Вспомните, что мы — центр Европы": Лукашенко предрёк мировую войну, если в Белоруссии "что-то вспыхнет"
сегодня в 09:12
"Опыт наёмника у него великий": Лукашенко заявил, что задержанный Протасевич планировал устроить в Белоруссии "кровавый мятеж"
сегодня в 09:12
Комментариев: 0