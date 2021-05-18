В Новокузнецке 100-килограммовая жена задушила мужа ягодицами, перебрав с алкоголем

По версии следствия, в октябре прошлого года пара из Новокузнецка решила провести время за распитием алкоголя. В какой-то момент между возлюбленными вспыхнула ссора. Перепалка так разозлила 45-летнюю жену, что она не захотела спускать это избраннику с рук.

Фото © Соцсети

Когда мужчина лёг на кровать и уткнулся лицом в матрас, женщина воспользовалась моментом и села ему на шею, а голову стала удерживать ногами. При этом, как отметили на сайте СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу в релизе от 17 мая, женщина "при росте ниже среднего имела вес более 100 килограммов". Выбраться муж уже не смог. Вскоре он перестал подавать признаки жизни.

Фото © Соцсети

После содеянного жена попыталась привести возлюбленного в чувства, крича от испуга. На громкие звуки прибежала соседка, которая вызвала скорую, но врачи диагностировали смерть мужчины. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, "причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом". Женщина признала вину частично, заявив, что хотела лишь успокоить избранника.