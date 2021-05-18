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В Новокузнецке 100-килограммовая жена задушила мужа ягодицами, перебрав с алкоголем

Женщина, не стерпевшая оскорблений от супруга, уже предстала перед судом.

18 мая, 09:28
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Фото © Соцсети

По версии следствия, в октябре прошлого года пара из Новокузнецка решила провести время за распитием алкоголя. В какой-то момент между возлюбленными вспыхнула ссора. Перепалка так разозлила 45-летнюю жену, что она не захотела спускать это избраннику с рук.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Когда мужчина лёг на кровать и уткнулся лицом в матрас, женщина воспользовалась моментом и села ему на шею, а голову стала удерживать ногами. При этом, как отметили на сайте СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу в релизе от 17 мая, женщина "при росте ниже среднего имела вес более 100 килограммов". Выбраться муж уже не смог. Вскоре он перестал подавать признаки жизни.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

После содеянного жена попыталась привести возлюбленного в чувства, крича от испуга. На громкие звуки прибежала соседка, которая вызвала скорую, но врачи диагностировали смерть мужчины. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, "причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом". Женщина признала вину частично, заявив, что хотела лишь успокоить избранника.

Как стало известно Лайфу, приговор женщине вынесли ещё 23 марта 2021 года. Её признали виновной по части 1 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и приговорили к наказанию в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства.

Пришлось ампутировать: под Воронежем селянин получил интимную травму во время связи с 3 женщинами

Пришлось ампутировать: под Воронежем селянин получил интимную травму во время связи с 3 женщинами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева
Райля Гареева
Райля Гареева

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