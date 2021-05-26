Чехия присоединилась к авиационной блокаде Белоруссии, закрыв небо для самолётов "Белавиа"

Самолёты белорусской авиакомпании "Белавиа" не смогут летать через воздушное пространство Чехии. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Карел Гавличек на своей странице в "Твиттере".

"В ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и в соответствии с рекомендацией Европейского совета сегодня мы приняли решение приостановить деятельность белорусской авиакомпании "Белавиа" в Чешской Республике", — сообщил он, отметив, что последний рейс белорусских авиалиний состоится 26 мая.