Чехия присоединилась к авиационной блокаде Белоруссии, закрыв небо для самолётов "Белавиа"
Последний рейс из республики будет выполнен сегодня, 26 мая. Решение принято в соответствии с рекомендацией Евросовета.
Самолёт авиакомпании "Белавиа". Фото © ТАСС / Стрингер
Самолёты белорусской авиакомпании "Белавиа" не смогут летать через воздушное пространство Чехии. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Карел Гавличек на своей странице в "Твиттере".
"В ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и в соответствии с рекомендацией Европейского совета сегодня мы приняли решение приостановить деятельность белорусской авиакомпании "Белавиа" в Чешской Республике", — сообщил он, отметив, что последний рейс белорусских авиалиний состоится 26 мая.
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Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали.
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После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. При этом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над республикой. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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