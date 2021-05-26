"Летайте там, где угробили 300 человек": Лукашенко ответил на частичный запрет полётов над Белоруссией
Происходящее сейчас в республике является реакцией на то, что задуманный госпереворот провалился, а санкции не дали эффекта, отметил политик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / ЕРА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил следовать через места, где угробили 300 человек, тем, кто боится летать через воздушное пространство республики. Таким образом он прокомментировал запрет полётов некоторых европейских авиакомпаний над Белоруссией.
"Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек", — отрезал Лукашенко, явно намекая на крушение рейса MH17 в небе над Донбассом.
Белорусский лидер также добавил, что не успел самолёт Ryanair приземлиться в Минске, как "посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полёты" над республикой. Это, по его словам, произошло подозрительно быстро. Происходящее сейчас в республике является реакцией на то, что задуманный госпереворот провалился и санкции не дали эффекта, отметил Лукашенко.
Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали.
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После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. При этом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над республикой. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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