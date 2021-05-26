Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил следовать через места, где угробили 300 человек, тем, кто боится летать через воздушное пространство республики. Таким образом он прокомментировал запрет полётов некоторых европейских авиакомпаний над Белоруссией.

"Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек", — отрезал Лукашенко, явно намекая на крушение рейса MH17 в небе над Донбассом.

Белорусский лидер также добавил, что не успел самолёт Ryanair приземлиться в Минске, как "посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полёты" над республикой. Это, по его словам, произошло подозрительно быстро. Происходящее сейчас в республике является реакцией на то, что задуманный госпереворот провалился и санкции не дали эффекта, отметил Лукашенко.