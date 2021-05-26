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Netflix анонсировал современную "Анну Каренину" с Ходченковой в главной роли

Имена остальных актёров, которые примут участие в проекте, пока не разглашаются, как и дата премьеры, которая пройдёт одновременно по всему миру.

26 мая, 09:03
<p>Актриса Светлана Ходченкова. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Актриса Светлана Ходченкова. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Netflix объявил о старте съёмок сериала "Анна К" по мотивам легендарного романа Льва Толстого "Анна Каренина". Как сообщается на странице стримингового сервиса в "Твиттере", главную роль в проекте сыграет российская актриса Светлана Ходченкова.

"Главную героиню — Анну Каренину — в первом российском ориджинале по роману Л.Н. Толстого сыграет Светлана Ходченкова", — указано в сообщении, при этом имена остальных актёров пока не разглашаются.

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Как пишет ТАСС, съёмки проекта будут проходить как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Известно также, что в создании "Анны К" примут участие такие продюсеры и сценаристы, как Евгений Никишов, Валерий Федорович, Наталья Меркулова, Роман Кантор и Алексей Чупов, известные по созданию трилогии "Гоголь" и сериала "Эпидемия". Сериал "Анна К" выйдет на платформе Netflix и будет доступен во всём мире. Дату премьеры объявят чуть позже.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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