Netflix анонсировал современную "Анну Каренину" с Ходченковой в главной роли

Netflix объявил о старте съёмок сериала "Анна К" по мотивам легендарного романа Льва Толстого "Анна Каренина". Как сообщается на странице стримингового сервиса в "Твиттере", главную роль в проекте сыграет российская актриса Светлана Ходченкова.

"Главную героиню — Анну Каренину — в первом российском ориджинале по роману Л.Н. Толстого сыграет Светлана Ходченкова", — указано в сообщении, при этом имена остальных актёров пока не разглашаются.

Как пишет ТАСС, съёмки проекта будут проходить как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Известно также, что в создании "Анны К" примут участие такие продюсеры и сценаристы, как Евгений Никишов, Валерий Федорович, Наталья Меркулова, Роман Кантор и Алексей Чупов, известные по созданию трилогии "Гоголь" и сериала "Эпидемия". Сериал "Анна К" выйдет на платформе Netflix и будет доступен во всём мире. Дату премьеры объявят чуть позже.