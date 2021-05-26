Роскомнадзор обязал Facebook и Twitter локализовать базы данных россиян до 1 июля

Крупные социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля текущего года. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей", — отметил он на итоговом заседании коллегии ведомства, напомнив о штрафах в размере до 18 миллионов рублей за неисполнение требования.