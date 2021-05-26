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Роскомнадзор обязал Facebook и Twitter локализовать базы данных россиян до 1 июля

Также это касается и других крупных социальных сетей. Сделали это уже свыше 600 зарубежных компаний в соответствии с требованиями закона.

26 мая, 08:59

Фото © Pixabay

Крупные социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля текущего года. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей", — отметил он на итоговом заседании коллегии ведомства, напомнив о штрафах в размере до 18 миллионов рублей за неисполнение требования.

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Как уже ранее писал Лайф, в Госдуму внесли законопроект, обязывающий сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян открывать филиалы в России. В случае отказа крупным компаниям могут грозить запреты на размещение рекламы и получение денежных переводов от российских пользователей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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