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Столкнувшееся с российским "Амуром" японское судно не подавало сигналов в условиях тумана

Следствие проведёт проверку по факту произошедшего, в ходе которой будет дана оценка действиям российских моряков.

26 мая, 08:55
<p>Кадр из видео © NHK</p>

Кадр из видео © NHK

Японская шхуна, которая столкнулась с российским рыболовным траулером "Амур" в Охотском море, двигалась в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Российский траулер направили в порт Японии после столкновения в Охотском море

Российский траулер направили в порт Японии после столкновения в Охотском море

"По предварительной информации, японское судно в условиях тумана и недостаточной видимости находилось без подачи сигналов. В результате случившегося российские граждане не пострадали", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки следствие даст оценку действиям российских моряков, будет принято законное решение.

Названа причина смертельного столкновения российского и японского судов

Названа причина смертельного столкновения российского и японского судов

Напомним, трагедия произошла около 6:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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