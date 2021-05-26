Столкнувшееся с российским "Амуром" японское судно не подавало сигналов в условиях тумана

Японская шхуна, которая столкнулась с российским рыболовным траулером "Амур" в Охотском море, двигалась в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

"По предварительной информации, японское судно в условиях тумана и недостаточной видимости находилось без подачи сигналов. В результате случившегося российские граждане не пострадали", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки следствие даст оценку действиям российских моряков, будет принято законное решение.