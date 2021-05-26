Мантуров заявил о готовности России к сотрудничеству с Tesla по электромобилям
При этом министр отметил необходимость локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ.
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Россия готова к сотрудничеству с компанией Tesla Илона Маска по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Следует понимать, что главная задача государства — создавать добавленную стоимость в стране и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями с этим условием, то почему бы и нет. Мы готовы к такому сотрудничеству", — сказал министр.
Ранее мы писали, что Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla. В ведомстве отметили, что для компании американского бизнесмена предусмотрен ряд мер государственной поддержки.
Напомним, Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил Маску построить в регионе завод по производству электромобилей. Глава Подмосковья отметил, что в распоряжение американского бизнесмена будут предоставлены лучшие кадры и безупречная логистика.
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