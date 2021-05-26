Мантуров заявил о готовности России к сотрудничеству с Tesla по электромобилям

Россия готова к сотрудничеству с компанией Tesla Илона Маска по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Следует понимать, что главная задача государства — создавать добавленную стоимость в стране и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями с этим условием, то почему бы и нет. Мы готовы к такому сотрудничеству", — сказал министр.

Ранее мы писали, что Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla. В ведомстве отметили, что для компании американского бизнесмена предусмотрен ряд мер государственной поддержки.