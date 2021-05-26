Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанный после посадки самолёта Ryanair Роман Протасевич и его сообщники планировали устроить в республике "бойню и кровавый мятеж". Об этом он сообщил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Опыт наёмника у него великий. <…> Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всём мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", — цитирует Лукашенко "Беларусь сегодня".

Глава республики также призвал "многочисленных западных защитников" Протасевича ответить на вопрос, на какие спецслужбы он работал вместе со своей сообщницей и кто ему платил за участие в войне в Донбассе.