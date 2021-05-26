"Опыт наёмника у него великий": Лукашенко заявил, что задержанный Протасевич планировал устроить в Белоруссии "кровавый мятеж"
Глава республики призвал "многочисленных западных защитников" ответить на вопрос, "на какие спецслужбы работал этот человек".
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанный после посадки самолёта Ryanair Роман Протасевич и его сообщники планировали устроить в республике "бойню и кровавый мятеж". Об этом он сообщил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
"Опыт наёмника у него великий. <…> Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всём мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", — цитирует Лукашенко "Беларусь сегодня".
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Глава республики также призвал "многочисленных западных защитников" Протасевича ответить на вопрос, на какие спецслужбы он работал вместе со своей сообщницей и кто ему платил за участие в войне в Донбассе.
Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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