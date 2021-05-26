Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе мировой войны в случае вооружённого конфликта на территории республики. С таким прогнозом он выступил в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и чиновниками.

"Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь! Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", — предупредил политик.

В ходе сегодняшней встречи он также прокомментировал запрет полётов некоторых европейских авиакомпаний над Белоруссией. Тем, кто боится летать через воздушное пространство республики, Лукашенко предложил следовать через места, "где угробили 300 человек", явно намекая на крушение рейса MH17 в небе над Донбассом.