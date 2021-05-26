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В Японии рассматривают столкновение двух судов в Охотском море как преступную халатность

Ранее сообщалось, что японская шхуна, которая врезалась в российский траулер, двигалась в условиях плохой видимости и без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.

26 мая, 09:29
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Береговая охрана Японии рассматривает халатность как возможную причину столкновения в Охотском море российского траулера "Амур" и японской рыболовной шхуны "Хокко-мару". Об этом в среду сообщило японское агентство Киодо. По данным СМИ, 27 мая в портовый город Момбецу будет направлен следователь из главного комитета по транспортной безопасности для расследования крупного ЧП на воде.

Лежит вверх дном: Появилось видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море

Лежит вверх дном: Появилось видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море

Напомним, трагедия произошла около 6:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Посольство РФ уже выразило соболезнования родным и близким погибших японских рыбаков. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с коллегами из Страны восходящего солнца и надеются на объективное и непредвзятое расследование.

Ранее сообщалось, что японская шхуна, которая столкнулась с российским траулером, двигалась в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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