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Россия объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Болгарии в Москве в ответ на действия Софии

В конце апреля республика выслала российского дипломата из страны, а незадолго до этого объявила персонами нон грата ещё двух сотрудников посольства.

26 мая, 09:28
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Посла Болгарии Атанаса Крыстина пригласили в Министерство иностранных дел РФ, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника диппредставительства республики в РФ. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"Данная мера является ответом на принятое в апреле этого года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата Посольства России в Софии", — говорится в сообщении.

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Напомним, 19 марта шестеро сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В связи с этим 20 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить дипломатов из России нежелательными персонами. Прокуратура Болгарии возбудила два специализированных досудебных разбирательства по делу о шпионаже двух российских дипломатов, которых позднее объявили персонами нон грата. А в конце апреля Болгария выслала российского дипломата и попросила Россию оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на оружейных складах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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