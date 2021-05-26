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Путин подписал закон о ратификации Договора о военном сотрудничестве с Казахстаном

Отмечается, что он был принят в городе Нур-Султане 16 октября 2020 года. А 19 мая 2021 года документ одобрил Совет Федерации.

26 мая, 09:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о военном сотрудничестве с Казахстаном. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ратифицировать Договор между РФ и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве, подписанный в городе Нур-Султане 16 октября 2020 года", — говорится в тексте документа.

Лавров: В России никто не ставит под сомнение союз с Казахстаном

Лавров: В России никто не ставит под сомнение союз с Казахстаном

Госдума одобрила договор 11 мая 2021 года, а Совфед — 19 мая текущего года.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал фантазиями слухи о желании России присоединить Казахстан. Он напомнил, что страны провели демаркацию границ и находятся в прекрасных отношениях.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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