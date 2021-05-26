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На Украине запретили поставки электроэнергии из России и Белоруссии до октября

Ранее о такой возможности заявили в Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

26 мая, 09:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на Украину до 1 октября текущего года. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады и член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии на Украину до 1 октября 2021 года", — написал он.

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Как уже ранее сообщал Лайф, в НКРЭКУ заявили, что до 1 октября 2021 года на территорию Украины могут быть запрещены поставки электроэнергии из России и Белоруссии. При этом уточнялось, что власти страны вернут деньги тем компаниям, которые выиграли годовые аукционы на текущий год.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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