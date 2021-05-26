На Украине запретили поставки электроэнергии из России и Белоруссии до октября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на Украину до 1 октября текущего года. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады и член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии на Украину до 1 октября 2021 года", — написал он.