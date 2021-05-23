Битва за Арктику: кому не нравится превосходство России на Севере

В японском издании "Нихон Киезай" вышла статья, посвящённая заседанию Арктического совета. В статье утверждается, что в условиях, когда Арктика освобождается ото льдов, доминирующее положение России является неприемлемым для стран, которые хотели бы иметь морские маршруты на Севере.

— Если свободные ото льда прибрежные воды Северного Ледовитого океана будут определяться как территориальное море России, то она не будет иметь права требовать от "безвредно курсирующих" иностранных судов запроса разрешения на проход по ним. С другой стороны, в статье 234 Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву говорится, что прибрежные государства могут регулировать судоходство других стран в своих исключительных экономических зонах, если эти зоны покрыты льдом... И это даёт России в руки мощные рычаги, — говорится в статье.

Отметим, что вопросы использования Арктики решаются странами, входящими в Арктический совет. Это восемь государств: Россия, Канада, США, Норвегия, Дания, Исландия, Швеция и Финляндия. Как полагает политолог Марат Баширов, Япония вряд ли сможет как-то встроиться в эту организацию.

— Это трепыхание мотылька, который уже попался в сачок. Понятно, что японцы беспокоятся из-за транспортных путей, но им тут просто надо договариваться с теми, кто состоит в этой организации, а прежде всего со странами, через территориальные воды которых будут пролегать маршруты, то есть с Россией. Просто нужно смириться с географическим положением. Хотите поближе торговать с Европой — учитывайте, что земля устроена вот так. Теоретически можно было бы инициировать пересмотр международного законодательства, но это за собой повлечёт слишком большие последствия. И вряд ли кто-то ради интересов Японии попробует это продавливать. Тут нужно помнить важный момент: мы никому не навязываем свою волю, мы пользуемся общепринятым законодательством. Там, где наши территориальные воды, — своим национальным, там, где воды общего пользования, — международным, — подчеркнул эксперт.

Позиция России в Арктике не устраивает другие страны прежде всего своей масштабностью: русские претендуют на большие территории, в том числе на арктические шельфы, где находятся огромные залежи ресурсов. При этом Россия может подкреплять свои претензии силой и отдавать эти территории не собирается. С другой стороны, Северный морской путь очень привлекателен для других стран, полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

— Мы уже несколько лет готовимся к "битве за Арктику", готовим войска, обновляем Северный флот. Все понимают, что сражение уже на пороге. Пока Северный Ледовитый океан был скован льдами, другим странам там неинтересно было что-то делать, но теперь ситуация меняется. Понятно, что большинство кораблей идёт по югу, так как Севморпуть не круглогодичный, там нужны корабли ледового класса или нужно создавать караваны, ведомые ледоколами. Всё это упирается во время и деньги, но, с другой стороны, на Севере меньше политических рисков. Скажем, там нет американских баз, что выгодно для наших китайских партнёров, там нет пиратов, которые присутствуют на северо-востоке Африки, ну и, как показала практика, Суэцкий канал очень уязвимое место. Это наши преимущества, которые мы можем реализовать, — заметил политолог.

В этих условиях Россия начала готовиться к возможным провокациям заранее. Так, уже несколько лет на Севере восстанавливаются имевшиеся там и воздвигаются новые военные объекты, увеличивается количество кораблей и авиации Северного флота. Наглядной демонстрацией этих изменений стал проход танков Т-80БВМ в арктической раскраске по Красной площади — танки специально сняли с хранения и после небольшой модернизации вернули в строй. В отличие от своих коллег эта техника обладает не дизельной, а газотурбинной установкой, что в условиях низких температур не требует дополнительного обогрева. Как полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин, японцам и другим странам нужно прислушиваться к недвусмысленным сигналам, исходящим из Москвы.

— Как верно подметил Владимир Путин, кто попытается у нас территорию откусить, так получит по зубам, что кусать будет нечем. Это наша земля, и мы на ней сами распоряжаемся. На протяжении всего Северного морского пути у нас находится несколько военных баз, в том числе новых. Недавно, кстати, возили иностранных журналистов на базу "Арктический трилистник", находящуюся на Земле Франца-Иосифа. Этот регион у нас прикрывают и зенитно-ракетные комплексы типа "Бал", которые могут топить корабли любого класса, в постоянной боевой готовности находятся арктические бригады, вооружённые тяжёлой техникой, а также наш Северный флот. Совсем недавно американцы попробовали сунуться в Баренцево море, но побоялись, и правильно сделали, — заявил эксперт.