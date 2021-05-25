Спущенный флаг: мэр Риги заменил государственный флаг Белоруссии на знамя оппозиции, хулиганство или прецедент?

Во время чемпионата мира по хоккею, который перенесли из Минска в столицу Латвии Ригу, на стеле с флагами стран-участниц пропал флаг Белоруссии. 24 мая мэр города Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на знамя белорусской оппозиции. Как отметил Стакис, сделано это было по просьбе "политических беженцев", для которых официальное знамя символизирует "государственный терроризм".

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Как полагает политолог Марат Баширов, в условиях, когда ведётся жёсткая идеологическая борьба, в ходе которой уже размыты представления о семье, национальностях, межполовых отношениях, сетовать на то, что страны перестают соблюдать дипломатические стандарты, бесполезно.

— Я думаю, эти люди, которые сняли флаг, не в курсе существования неких дипломатических стандартов, которые принято соблюдать, и того, что есть право государств на защиту суверенитета, что есть символы государственной власти. Это охраняет, кстати, и международное, и национальное право, но с их точки зрения это всё некая политическая игра, некий фарс, который как угодно можно заворачивать. Удивляться этому не приходится. Мне кажется, тут важна реакция непосредственно самой Белоруссии, выгнавшей за такие дела посла и всех сотрудников латвийского посольства. Там только один человек остался, да и тот — технический персонал. Видимо, чтобы здание сторожил, — заявил эксперт.

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Действия чиновников прибалтийской республики говорят о том, что они в бешенстве, но при этом не могут ничего сделать, чтобы хоть как-то серьёзно навредить Александру Лукашенко, считает публицист Борис Рожин. По его мнению, данный поступок является и подтверждением того, что Роман Протасевич действительно может сдать большое количество агентов западных — в том числе и латвийской — разведок.

— Латвия — одна из тех стран, где располагалась инфраструктура, которая была задействована для государственного переворота в Белоруссии в 2020 году. С её территории велась пропагандистская кампания, призывавшая в том числе к деанонимизации и убийствам белорусских силовиков. После того как Лукашенко при поддержке России устоял, консолидировал вокруг себя сторонников и начал активную контратаку, проводя фактически разгром оппозиционных структур, деньги, вложенные в проект, оказались потраченными впустую. И не только деньги, все эти заговоры с целью убийства президента, история с самолётом, всё это требовало дипломатической поддержки, вкладывались большие ресурсы, а теперь всё это накрывается медным тазом. А учитывая, что, скорее всего, Роману Протасевичу действительно есть что сказать, и, судя по всему, он уже даёт показания, всё это — просто истеричные попытки как-то отвлечь внимание, — полагает Рожин.

Несмотря на то что своей выходкой мэр Риги хотел оскорбить Александра Лукашенко, в действительности он оскорбил белорусский народ.

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— Они как дети в песочнице — хотели одно, а сделали другое. Это флаг государства, а не флаг Лукашенко. Они не подорвали его позиции, а консолидировали вокруг него людей, люди сплачиваются. Чего они хотели этим добиться, я сказать затрудняюсь. Тут надо понимать, что всё это уже не важно. Посаженный самолёт белорусскому лидеру не простят, он уже не может развернуться в сторону Запада, поэтому тут флагом больше, флагом меньше — никакой разницы, уже можно делать что угодно, — отметил публицист Ростислав Ищенко.