Пьяный россиянин задушил и расчленил сожительницу, а её останки разбросал по городу
Часть из них он в мешках сбросил в Волгу. На время следствия предполагаемого убийцу заключили под стражу.
В Тверской области мужчина расчленил сожительницу и разбросал её останки по городу. Видео © Следственный комитет России
В Тверской области правоохранители задержали жителя города Кимры, подозреваемого в жестоком убийстве 49-летней сожительницы. Как сообщает Следственный комитет, погибшая в апреле перестала выходить на связь с родственниками, что насторожило их.
Правоохранители начали проверку в отношении 39-летнего сожителя женщины, ранее он уже был судим. В ходе допроса мужчина признался, что ещё 13 апреля задушил свою подругу во время пьяной ссоры. Через две недели он расчленил её тело ножом, а останки разложил по мешкам, которые раскидал на территории города, в том числе часть мешков он выбросил в Волгу.
"В ходе проверки показаний фигурант указал место, где и как совершил убийство, а также места, где скрыл части тела женщины", — пояснили в СК.
В отношении мужчины по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На время следствия злоумышленника заключили под стражу.
Ранее Лайф подробно писал об убийстве Аллы Пронькиной — бывшего руководителя территориального управления Росфиннадзора в Бурятии. Её тело с пакетом на голове обнаружили в районе Верховного суда в центре Москвы. До расправы она уже пережила покушение, поэтому следователи отрабатывают криминальный след.
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