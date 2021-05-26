Пьяный россиянин задушил и расчленил сожительницу, а её останки разбросал по городу

В Тверской области мужчина расчленил сожительницу и разбросал её останки по городу. Видео © Следственный комитет России

В Тверской области правоохранители задержали жителя города Кимры, подозреваемого в жестоком убийстве 49-летней сожительницы. Как сообщает Следственный комитет, погибшая в апреле перестала выходить на связь с родственниками, что насторожило их.

Правоохранители начали проверку в отношении 39-летнего сожителя женщины, ранее он уже был судим. В ходе допроса мужчина признался, что ещё 13 апреля задушил свою подругу во время пьяной ссоры. Через две недели он расчленил её тело ножом, а останки разложил по мешкам, которые раскидал на территории города, в том числе часть мешков он выбросил в Волгу.

"В ходе проверки показаний фигурант указал место, где и как совершил убийство, а также места, где скрыл части тела женщины", — пояснили в СК.

В отношении мужчины по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На время следствия злоумышленника заключили под стражу.