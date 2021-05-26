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В Северной Осетии после смерти школьницы перед экзаменом завели уголовное дело

Причиной гибели девочки оказался не сердечный приступ, как предполагалось ранее. Врачей школы заподозрили в том, что они не успели оказать помощь.

26 мая, 11:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Северной Осетии по факту смерти девятиклассницы в день сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку в одной из школ Моздокского района завели уголовное дело. Об этом сообщает телеканал "360", по информации источника которого школьница скончалась не от сердечного приступа, как предполагалось, а от удушения рвотными массами.

"Уголовное дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Врачей школы подозревают в том, что они не успели оказать ей помощь. Девочка умерла не от сердечного приступа, а от удушения рвотными массами", — сказал собеседник телеканала.

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По его словам, когда школьницу начало тошнить, она начала пытаться задержать рвотные массы внутри, в результате чего захлебнулась ими. Как указал источник, следователи проверят действия медиков, которые дежурили в школе в день трагедии.

В настоящий момент делом занимаются следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения в школе, чтобы установить, что именно произошло с девятиклассницей на экзамене.

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Напомним, 24 мая незадолго до начала аттестации по русскому языку ученице девятого класса стало плохо. На помощь пришли медики, дежурившие в учебном заведении, однако девочке потребовалась госпитализация. По дороге в больницу она скончалась. Предварительной причиной смерти назывался сердечный приступ.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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