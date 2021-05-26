В Северной Осетии после смерти школьницы перед экзаменом завели уголовное дело
Причиной гибели девочки оказался не сердечный приступ, как предполагалось ранее. Врачей школы заподозрили в том, что они не успели оказать помощь.
Фото © Pixabay
В Северной Осетии по факту смерти девятиклассницы в день сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку в одной из школ Моздокского района завели уголовное дело. Об этом сообщает телеканал "360", по информации источника которого школьница скончалась не от сердечного приступа, как предполагалось, а от удушения рвотными массами.
"Уголовное дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Врачей школы подозревают в том, что они не успели оказать ей помощь. Девочка умерла не от сердечного приступа, а от удушения рвотными массами", — сказал собеседник телеканала.
По его словам, когда школьницу начало тошнить, она начала пытаться задержать рвотные массы внутри, в результате чего захлебнулась ими. Как указал источник, следователи проверят действия медиков, которые дежурили в школе в день трагедии.
В настоящий момент делом занимаются следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения в школе, чтобы установить, что именно произошло с девятиклассницей на экзамене.
Напомним, 24 мая незадолго до начала аттестации по русскому языку ученице девятого класса стало плохо. На помощь пришли медики, дежурившие в учебном заведении, однако девочке потребовалась госпитализация. По дороге в больницу она скончалась. Предварительной причиной смерти назывался сердечный приступ.
Лента новостей
Мать Романа Протасевича объяснила Лайфу поездку сына на восток Украины
сегодня в 11:13
Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми, озвученных в послании
сегодня в 11:02
"В угоду Западу уничтожает собственный народ": В Госдуме оценили запрет Украины на поставки российской и белорусской электроэнергии
сегодня в 11:01
Комментариев: 0