В Северной Осетии после смерти школьницы перед экзаменом завели уголовное дело

В Северной Осетии по факту смерти девятиклассницы в день сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку в одной из школ Моздокского района завели уголовное дело. Об этом сообщает телеканал "360", по информации источника которого школьница скончалась не от сердечного приступа, как предполагалось, а от удушения рвотными массами.

"Уголовное дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Врачей школы подозревают в том, что они не успели оказать ей помощь. Девочка умерла не от сердечного приступа, а от удушения рвотными массами", — сказал собеседник телеканала.

По его словам, когда школьницу начало тошнить, она начала пытаться задержать рвотные массы внутри, в результате чего захлебнулась ими. Как указал источник, следователи проверят действия медиков, которые дежурили в школе в день трагедии.

В настоящий момент делом занимаются следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения в школе, чтобы установить, что именно произошло с девятиклассницей на экзамене.