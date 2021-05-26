"В угоду Западу уничтожает собственный народ": В Госдуме оценили запрет Украины на поставки российской и белорусской электроэнергии

Решение Незалежной является провокационным и негативно отразится на самой стране, снизив её инвестиционную привлекательность, уверены в нижней палате российского парламента.

Первый зампред Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с телеканалом RT прокомментировал решение Украины запретить импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября текущего года.

Как отметил Водолацкий, украинское руководство готово в "угоду Западу даже уничтожить собственный народ" и заморозить все системы жизнеобеспечения.

"Это решение является провокационным для всего народнохозяйственного комплекса Украины и для жителей страны. Оно показывает, что комиссия и политики, которые такое решение принимают, выглядят некомпетентными", — сказал депутат.

При этом парламентарий указал, что решение Незалежной не наносит никакого ущерба ни России, ни Белоруссии. По мнению Водолацкого, запрет импорта российской и белорусской электроэнергии отразится лишь на самой Украине, снизив её инвестиционную привлекательность, которая и так находится "на самом низком уровне".