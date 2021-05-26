Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в ситуации с водоснабжением региона худший момент уже пройден и далее ожидаются только улучшения. Об этом он сказал на форуме "Диалог культур: Россия — Балканы", отвечая на вопрос одного из студентов.

"Уже хуже, чем сегодня, не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать… До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны", — сказал Аксёнов.

Он отметил, что уже удалось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте, где вода отсутствует только ночью. Самым сложным районом в ситуации с водоснабжением остаются Алушта и близлежащие сёла, для решения вопроса разрабатывается технико-экономическое обоснование Солнечногорского водохранилища на восемь миллионов кубометров, которое планируется наполнять водой из водопада Джур-Джур, добавил Аксёнов.

Глава полуострова подчеркнул, что решение властей Украины перекрыть воду по каналу в Крым является блокадой и экоцидом.

Ранее Лайф рассказывал, что пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации". В республике заявили, что такие условия возмутительны. Там убеждены в том, что Россия самостоятельно способна решить данную проблему.