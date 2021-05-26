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В ЦБ не считают проблемой дыру в валютном балансе банковской системы России

Представители пресс-службы регулятора отметили, что к началу мая общий объём валютной ликвидности составил порядка 48,5 миллиарда долларов.

26 мая, 10:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Центробанк РФ не наблюдает системной проблемы на фоне дыры в валютном балансе банковской системы России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что к началу мая общий объём валютной ликвидности составил порядка 48,5 миллиарда долларов. Такой суммы достаточно для покрытия 15% всех валютных обязательств или трети валютных средств корпоративных клиентов.

Этот показатель является комфортным уровнем, поскольку специалисты Центробанка в последние годы не наблюдают большой волатильности валютных остатков. В случае необходимости ЦБ применит дополнительные инструменты поддержки банков и клиентов.

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Ранее стало известно, что в валютном балансе банковской системы РФ по итогам апреля возникла рекордная дыра в размере 15 миллиардов долларов. Отрицательные чистые валютные активы достигли исторического максимума.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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