Кремль — об инциденте с лайнером Ryanair: Нет оснований не доверять Минску

У Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны по поводу предпринятых действий в инциденте с самолётом авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс и экстренно севшим в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем, она (Белоруссия) не сажала самолёт по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне", — отметил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно в ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair. По словам политика, сообщение о минировании борта было направлено из Швейцарии.