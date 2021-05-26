Лукашенко назвал задержание Протасевича и Сапеги суверенным правом Белоруссии

Задержание в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги, является суверенным правом Белоруссии. Об этом в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как подчеркнул белорусский лидер, нужно понимать, что в самолёте авиакомпании Ryanair, совершившем экстренную посадку в аэропорту Минска, находился террорист и об этом "знали далеко за пределами страны". В то же время "его роль в антибелорусской кампании известна, и, согласно законодательству, этот человек внесён в список террористов, а его организация признана экстремистской", отметил Лукашенко.

"То, что мы гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, — это наше суверенное право", — сказал Лукашенко.