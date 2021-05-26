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Лукашенко назвал задержание Протасевича и Сапеги суверенным правом Белоруссии

Президент подчеркнул, что в самолёте Ryanair находился террорист и об этом "знали за пределами страны".

26 мая, 10:11
<p>Фото © Getty Images/telegram@zheltyeslivy/Anadolu Agency, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

Фото © Getty Images/telegram@zheltyeslivy/Anadolu Agency, © Instagram / sapega_sofia_

Задержание в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги, является суверенным правом Белоруссии. Об этом в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как подчеркнул белорусский лидер, нужно понимать, что в самолёте авиакомпании Ryanair, совершившем экстренную посадку в аэропорту Минска, находился террорист и об этом "знали далеко за пределами страны". В то же время "его роль в антибелорусской кампании известна, и, согласно законодательству, этот человек внесён в список террористов, а его организация признана экстремистской", отметил Лукашенко.

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"То, что мы гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, — это наше суверенное право", — сказал Лукашенко.

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Напомним, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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