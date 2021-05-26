Политолог объяснил, как использовать поменявшуюся риторику Байдена в отношении "Северного потока – 2"

На фоне недавнего заявления президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций против "Северного потока – 2" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Лайфом объяснил, как можно использовать поменявшуюся риторику американского лидера в отношении проекта. Эксперт убеждён, что это время следует потратить на то, чтобы ударными темпами завершить строительство газопровода.

По словам политолога, в заявлении Байдена можно наблюдать различные элементы, в частности осознание того, что этот проект действительно нужен, но в то же время и некий политический манёвр в связи с намеченной на 16 июня встречей американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответственно, "перед этими контактами Байдену не хочется портить отношения с Россией". Тем не менее "нужно отдавать себе отчёт, что США всё же возражают против "Северного потока – 2" и, скорее всего, другими способами будут препятствовать его эксплуатации", заметил эксперт.

"В ближайшее время американцы не будут агрессивно выступать против проекта, и это время надо как раз использовать для того, чтобы ударно завершить строительство. Конечно, не хотелось бы думать, что это затишье перед бурей. Полагаю, когда проект будет готов, США хотели бы манипулировать им. Вероятно, именно в этом направлении будут развиваться дальнейшие американские инициативы", — заключил Оленченко.