На Алтае возбудили уголовное дело после изнасилования школьницы сверстницами в заброшенном здании

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования и избиения 11-летней девочки компанией школьниц, старшей из которых 14 лет, в одном из заброшенных домов Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

"По данным следствия, днём 23 мая 2021 года 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все противоправные действия были зафиксированы на камеру телефона", — говорится в сообщении.

Как сообщает kp.ru, девочки насиловали свою жертву, а видео издевательств отправили матери потерпевшей. Родительница сразу же пошла в отдел полиции и написала заявление. Что стало причиной жестокой расправы, пока не известно.

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, однако в полной мере ответить за преступление сможет лишь одна из нападавших, которой исполнилось 14 лет. Как уточняет издание со ссылкой на источник, у неё уже были приводы в полицию. Сейчас подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе правительства региона назвали инцидент "вопиющим". Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, а также оказать необходимую помощь пострадавшей и её семье. Отмечается, что с девочкой уже поработали медики и психологи.