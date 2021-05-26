Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Кремле заверили, что задержанную в Минске россиянку Сапегу обеспечат юридической и консульской защитой

Девушке может грозить до 12 лет тюрьмы по обвинению в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".

26 мая, 10:11

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что россиянка София Сапега, задержанная в Минске, получит всю необходимую консульскую и юридическую защиту. Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами в среду.

Публиковала личные данные силовиков: Россиянка Сапега на допросе указала на возможную причину своего ареста в Минске

Публиковала личные данные силовиков: Россиянка Сапега на допросе указала на возможную причину своего ареста в Минске

"Здесь можно сказать одно, что, безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки", — указал представитель Кремля.

Он добавил, что в Кремле не получали официального обращения матери задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о помощи.

"Нет, мне не известно о том, что де-юре входили какие-то обращения и де-факто. Мне только известно, что это было озвучено в СМИ", — сказал он.

"Или это сон, или подстава": Маму Сапеги шокировало признание дочери в причастности к ресурсу с данными силовиков

"Или это сон, или подстава": Маму Сапеги шокировало признание дочери в причастности к ресурсу с данными силовиков

Напомним, что Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси".

Лайф уже сообщал, что Софии грозит дело по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Белоруссии. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1