В Кремле заверили, что задержанную в Минске россиянку Сапегу обеспечат юридической и консульской защитой
Девушке может грозить до 12 лет тюрьмы по обвинению в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".
Фото © Instagram / sapega_sofia_
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что россиянка София Сапега, задержанная в Минске, получит всю необходимую консульскую и юридическую защиту. Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами в среду.
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"Здесь можно сказать одно, что, безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки", — указал представитель Кремля.
Он добавил, что в Кремле не получали официального обращения матери задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о помощи.
"Нет, мне не известно о том, что де-юре входили какие-то обращения и де-факто. Мне только известно, что это было озвучено в СМИ", — сказал он.
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Напомним, что Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси".
Лайф уже сообщал, что Софии грозит дело по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Белоруссии. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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