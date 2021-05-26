В Кремле заверили, что задержанную в Минске россиянку Сапегу обеспечат юридической и консульской защитой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что россиянка София Сапега, задержанная в Минске, получит всю необходимую консульскую и юридическую защиту. Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами в среду.

"Здесь можно сказать одно, что, безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки", — указал представитель Кремля.

Он добавил, что в Кремле не получали официального обращения матери задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о помощи.

"Нет, мне не известно о том, что де-юре входили какие-то обращения и де-факто. Мне только известно, что это было озвучено в СМИ", — сказал он.

Напомним, что Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси".