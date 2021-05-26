Белоруссия пригрозила Западу запретом импорта и ограничением транзита в ответ на санкции

Белоруссия подготовила различные варианты мер, которые будут приниматься в ответ на санкционную политику Запада. В том числе речь идёт об эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече парламентариев с президентом Александром Лукашенко.

"Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию, — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита. Но мы всё же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать ещё раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей", — сказал глава правительства.

Головченко отметил, что в условиях санкционного давления кабмину придётся заниматься ускоренной диверсификацией экспорта и решать ряд других задач, которые направлены на укрепление суверенитета и независимости.

В ходе сегодняшней встречи Александр Лукашенко прокомментировал запрет полётов некоторых европейских авиакомпаний над Белоруссией. Тем, кто боится летать через воздушное пространство республики, он предложил следовать через места, "где угробили 300 человек", явно намекая на крушение рейса MH17 в небе над Донбассом.