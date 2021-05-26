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Белоруссия пригрозила Западу запретом импорта и ограничением транзита в ответ на санкции

В условиях санкционного давления правительству страны придётся решать ряд задач, которые направлены на укрепление суверенитета и независимости, отметили власти. Меры будут весьма болезненные для враждебно настроенных государств, указали в республике.

26 мая, 09:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Белоруссия подготовила различные варианты мер, которые будут приниматься в ответ на санкционную политику Запада. В том числе речь идёт об эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече парламентариев с президентом Александром Лукашенко.

"Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию, — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита. Но мы всё же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать ещё раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей", — сказал глава правительства.

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"Вспомните, что мы — центр Европы": Лукашенко предрёк мировую войну, если в Белоруссии "что-то вспыхнет"

Головченко отметил, что в условиях санкционного давления кабмину придётся заниматься ускоренной диверсификацией экспорта и решать ряд других задач, которые направлены на укрепление суверенитета и независимости.

В ходе сегодняшней встречи Александр Лукашенко прокомментировал запрет полётов некоторых европейских авиакомпаний над Белоруссией. Тем, кто боится летать через воздушное пространство республики, он предложил следовать через места, "где угробили 300 человек", явно намекая на крушение рейса MH17 в небе над Донбассом.

Чехия присоединилась к авиационной блокаде Белоруссии, закрыв небо для самолётов "Белавиа"

Чехия присоединилась к авиационной блокаде Белоруссии, закрыв небо для самолётов "Белавиа"

Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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