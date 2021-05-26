Лукашенко: Борт Ryanair не захотели принимать ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что самолёт Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять другие аэропорты. Заявление прозвучало в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и чиновниками в ответ на вопрос, почему командир экипажа решил посадить лайнер в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров.

"Почему никто не захотел принять самолёт, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке, — ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолёт?" — цитирует заявление политика газета "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко добавил, что кому-то "очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске". Так, по его словам, и произошло.

В ходе сегодняшней встречи он также прокомментировал запрет полётов некоторых европейских авиакомпаний над Белоруссией. Тем, кто боится летать через воздушное пространство республики, Лукашенко предложил следовать через места, "где угробили 300 человек", явно намекая на крушение рейса MH17 в небе над Донбассом.

Политик добавил, что сообщение о минировании самолёта было направлено из Швейцарии, а свои действия он расценил как "абсолютно законные".