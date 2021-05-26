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Не успел затормозить: В Барнауле водитель иномарки сбил на зебре девятилетнюю девочку, внезапно выскочившую на дорогу

От удара школьницу подкинуло в воздух. При этом она смогла самостоятельно подняться и покинуть проезжую часть. Госпитализация ребёнку не потребовалась.

26 мая, 10:05

В Барнауле водитель иномарки сбил на зебре девятилетнюю девочку, внезапно выбежавшую на дорогу. Видео © Соцсети

В Барнауле водитель иномарки сбил на пешеходном переходе девятилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть. Как сообщили в ГУ МВД по региону, ребёнок отделался ссадинами и ушибами, госпитализация не потребовалась.

Отмечается, что инцидент произошёл в минувший вторник, 25 мая, на улице Сухэ-Батора. 60-летний водитель легковушки марки "Ниссан" наехал на несовершеннолетнюю, когда та внезапно выскочила из кустов, чтобы перебежать дорогу по зебре. В результате столкновения ребёнка отбросило на несколько метров, при этом девочка смогла сама встать на ноги. Водитель вызвал скорую и полицию, пострадавшей оказали необходимую помощь в травмпункте.

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Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. Тем не менее в ГИБДД напомнили, что на нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на дорогу лишь тогда, когда это безопасно.

"Конечно, водителю автомобиля — источника повышенной опасности — при движении необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, но и пешеходы обязаны выполнять элементарные меры безопасности. Помните, водитель автомобиля не может в любой момент остановить его!" — отметили в ведомстве.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Ямале водитель иномарки сбил двух школьников на пешеходном переходе. В результате одного из подростков госпитализировали с подозрением на перелом, а второму была на месте оказана медицинская помощь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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