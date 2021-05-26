Кремль не ждёт перезагрузки отношений от встречи Путина и Байдена, но призывает не умалять её значения
Лидеры встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первая личная беседа двух политиков с момента вступления последнего в должность президента США.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Кремль не ожидает полного решения всех разногласий между Москвой и Вашингтоном после первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но призывает не умалять значения самого саммита. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Ожидать того, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно", — считает представитель Кремля.
Ранее в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
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