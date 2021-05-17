Под Красноярском парень пытался задушить любовницу прямо в детском саду, и девушка впала в кому
Садиста задержали, в отношении него заведено уголовное дело. Известно, что ранее он уже был судим за побои.
В городе Игарка Красноярского края трагедия разыгралась прямо в детском саду. 28-летний Александр Г., обуреваемый обидой и ревностью, пришёл в учреждение под названием "Сказка". Там работала сторожем его возлюбленная, с которой он решил серьёзно поговорить.
Однако одними словами дело не ограничилось. В какой-то момент Александр набросился на девушку, избил, изрезал ножом и попытался задушить, пишет "Рен-ТВ". Совершив злодеяние, парень сам позвонил в полицию и заявил, что убил свою избранницу.
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Но, когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили, что девушка ещё жива. В состоянии комы её доставили в больницу, где у неё диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и обнаружили ушибы на лице. Пациентке сделали операцию, после чего отправили в реанимацию.
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