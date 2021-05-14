В 15 лет изнасиловал двоих: биография изверга, чьей жертвой стала школьница в Нижегородской области

Вскоре после того, как было обнаружено тело школьницы, задержали подозреваемого в зверстве. По данным Лайфа, им оказался 49-летний Сергей М., который ранее уже был дважды судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Фото © Telegram / Ni Mash, VK

Первое изнасилование он совершил в 15 лет

Впервые изверг изнасиловал двух малолетних девочек в 1986 году, когда жил в Татарстане, пишет телеграм-канал LIFE SHOT. Но тогда дело было закрыто, так как насильнику на тот момент было всего 15 лет. Однако спустя шесть лет он снова совершил преступление — изнасиловал несовершеннолетнюю — и получил срок десять лет.

Фото © LIFE, Telegram / "Плохие новости"

Выйдя на свободу, монстр стал охотиться на девочек в подъездах

Тюрьма насильника не исправила. После освобождения он уехал из Набережных Челнов и продолжил творить злодеяния. В 2004 году его в Нижнем Новгороде задержали жители одного из домов. Мужчина набросился с ножом на 8-летнюю девочку, когда они были в лифте, но той удалось вырваться и позвать на помощь. Сергея М. снова посадили. На этот раз на 11 лет. В 2016-м он вышел на свободу.

Насильник-рецидивист был одиночкой, но сидел на сайтах знакомств

Ранее Сергей М. жил с отцом, но в прошлом году тот умер. В последнее время преступник проживал один в двухкомнатной квартире в Заволжье и был разнорабочим. Мужчина никогда не заводил семью, ни с кем не водил близкую дружбу и в целом сторонился людей. Однако в соцсети "Фотострана", которую нередко используют как сайт знакомств, у монстра в друзьях были две женщины, а в статусе указано: "Познакомлюсь с хорошей девушкой".

Девочка вместе с одноклассником возвращается из школы домой в роковой день. Видео © LIFE

После задержания он сделал шокирующее признание