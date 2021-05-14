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В 15 лет изнасиловал двоих: биография изверга, чьей жертвой стала школьница в Нижегородской области

13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области произошла трагедия. 12-летняя девочка вышла из школы, позвонила маме, сказав, что идёт, но не вернулась домой. Вечером в лесополосе её тело со следами сексуального насилия нашли местные жители.

14 мая, 14:49
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Фото © Telegram / Ni Mash, "Плохие новости"

Вскоре после того, как было обнаружено тело школьницы, задержали подозреваемого в зверстве. По данным Лайфа, им оказался 49-летний Сергей М., который ранее уже был дважды судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Фото © Telegram / Ni Mash, VK

Фото © Telegram / Ni Mash, VK

Первое изнасилование он совершил в 15 лет

Впервые изверг изнасиловал двух малолетних девочек в 1986 году, когда жил в Татарстане, пишет телеграм-канал LIFE SHOT. Но тогда дело было закрыто, так как насильнику на тот момент было всего 15 лет. Однако спустя шесть лет он снова совершил преступление — изнасиловал несовершеннолетнюю — и получил срок десять лет.

Фото © LIFE, Telegram / "Плохие новости"

Фото © LIFE, Telegram / "Плохие новости"

Выйдя на свободу, монстр стал охотиться на девочек в подъездах

Тюрьма насильника не исправила. После освобождения он уехал из Набережных Челнов и продолжил творить злодеяния. В 2004 году его в Нижнем Новгороде задержали жители одного из домов. Мужчина набросился с ножом на 8-летнюю девочку, когда они были в лифте, но той удалось вырваться и позвать на помощь. Сергея М. снова посадили. На этот раз на 11 лет. В 2016-м он вышел на свободу.

Фото © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

Фото © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

Насильник-рецидивист был одиночкой, но сидел на сайтах знакомств

Ранее Сергей М. жил с отцом, но в прошлом году тот умер. В последнее время преступник проживал один в двухкомнатной квартире в Заволжье и был разнорабочим. Мужчина никогда не заводил семью, ни с кем не водил близкую дружбу и в целом сторонился людей. Однако в соцсети "Фотострана", которую нередко используют как сайт знакомств, у монстра в друзьях были две женщины, а в статусе указано: "Познакомлюсь с хорошей девушкой".

Девочка вместе с одноклассником возвращается из школы домой в роковой день. Видео © LIFE

После задержания он сделал шокирующее признание

При задержании Сергей М. заявил, что невиновен. Якобы в тот день он просто катался на велосипеде по посёлку, а потом уехал домой на электричке. Однако позже мужчина всё же сознался в убийстве 12-летней девочки.

Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани

Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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