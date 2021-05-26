Путин подписал закон о расторжении налогового соглашения с Нидерландами
Оно перестанет действовать 1 января 2022 года, если Москва направит уведомление о денонсации договора до 30 июня текущего года.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
В России денонсировали соглашение между Москвой и Амстердамом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Денонсировать соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанное в Москве 16 декабря 1996 года", — указано в документе.
Отмечается, что налоговое соглашение с Нидерландами перестанет действовать 1 января 2022 года, если Москва направит уведомление о денонсации договора до 30 июня текущего года.
Напомним, о начале разработки соответствующего законопроекта ранее сообщил Минфин. Российские власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на что пока согласились Мальта, Кипр и Люксембург. Нидерланды же выступают против: существующее налоговое соглашение предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%. Минфин указывал, что провёл несколько раундов переговоров с коллегами из этой европейской страны, однако они не увенчались успехом.
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