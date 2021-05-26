Путин подписал закон о расторжении налогового соглашения с Нидерландами

В России денонсировали соглашение между Москвой и Амстердамом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Денонсировать соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанное в Москве 16 декабря 1996 года", — указано в документе.

Отмечается, что налоговое соглашение с Нидерландами перестанет действовать 1 января 2022 года, если Москва направит уведомление о денонсации договора до 30 июня текущего года.