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Путин подписал закон о расторжении налогового соглашения с Нидерландами

Оно перестанет действовать 1 января 2022 года, если Москва направит уведомление о денонсации договора до 30 июня текущего года.

26 мая, 10:27
<p>Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

В России денонсировали соглашение между Москвой и Амстердамом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Денонсировать соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанное в Москве 16 декабря 1996 года", — указано в документе.

Путин предложил установить налог в размере 15% за вывод дивидендов в офшоры

Путин предложил установить налог в размере 15% за вывод дивидендов в офшоры

Отмечается, что налоговое соглашение с Нидерландами перестанет действовать 1 января 2022 года, если Москва направит уведомление о денонсации договора до 30 июня текущего года.

Напомним, о начале разработки соответствующего законопроекта ранее сообщил Минфин. Российские власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на что пока согласились Мальта, Кипр и Люксембург. Нидерланды же выступают против: существующее налоговое соглашение предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%. Минфин указывал, что провёл несколько раундов переговоров с коллегами из этой европейской страны, однако они не увенчались успехом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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