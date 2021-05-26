Юрист оценил вероятность привлечения к ответственности вандалов за разрисовывание "Бурана"

Граффитисты ничего не осквернили и не совершили хулиганство, разрисовав недостроенный космический корабль "Буран" на Байконуре. Уличным художникам ничего не грозит. Таким мнением с Лайфом поделился адвокат и член Союза юристов, доктор юридических наук Александр Толмачёв.

"Это не является осквернением или каким-то действием, напоминающим хулиганство, потому что хулиганство подразумевает обязательное нанесение материального вреда или вреда репутации. Когда художник разрисовал граффити, не причинив вреда, а, наоборот, улучшив после того, как на него упала крыша, невозможно привлечь за хулиганство или какие-то другие преступные или предосудительные действия", — объяснил юрист.