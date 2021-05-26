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Юрист оценил вероятность привлечения к ответственности вандалов за разрисовывание "Бурана"

Вопросы нужно задавать не уличным художникам, а компаниям, отвечавшим за эксплуатацию космического корабля, указал специалист.

26 мая, 10:39
<p>Фото © Twitter / "<a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1397462200407756800" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a>"</p>

Фото © Twitter / "Роскосмос"

Граффитисты ничего не осквернили и не совершили хулиганство, разрисовав недостроенный космический корабль "Буран" на Байконуре. Уличным художникам ничего не грозит. Таким мнением с Лайфом поделился адвокат и член Союза юристов, доктор юридических наук Александр Толмачёв.

"Это не является осквернением или каким-то действием, напоминающим хулиганство, потому что хулиганство подразумевает обязательное нанесение материального вреда или вреда репутации. Когда художник разрисовал граффити, не причинив вреда, а, наоборот, улучшив после того, как на него упала крыша, невозможно привлечь за хулиганство или какие-то другие преступные или предосудительные действия", — объяснил юрист.

По словам Толмачёва, резонанс произошёл из-за внимания специальных служб к этой ситуации, из-за самого факта существования подобного рода объекта. Осталось задать "неприличные вопросы" руководству Байконура, указал доктор юридических наук.

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Напомним, на Байконуре неизвестные ранее разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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