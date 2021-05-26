Оклады военных и силовиков вырастут с 1 октября

Российским военным — как контрактникам, так и срочникам — повысят оклады с 1 октября. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте правовой информации. Повышение также коснётся росгвардейцев и сотрудников других силовых ведомств России. В соответствии с документом, их зарплаты возрастут в 1,037 раза.

К слову, на днях аналитики Сбербанка сообщили о росте зарплат у среднего класса, при этом больше всего доход увеличился у сотрудников сферы электронной торговли. В целом потребительский оптимизм россиян вернулся на средний уровень 2018–2020 годов, отмечают эксперты.