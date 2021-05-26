Оклады военных и силовиков вырастут с 1 октября
В постановлении правительства говорится, что повышение коснётся как военнослужащих по призыву, так и контрактников по воинским должностям и званиям.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Российским военным — как контрактникам, так и срочникам — повысят оклады с 1 октября. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте правовой информации. Повышение также коснётся росгвардейцев и сотрудников других силовых ведомств России. В соответствии с документом, их зарплаты возрастут в 1,037 раза.
К слову, на днях аналитики Сбербанка сообщили о росте зарплат у среднего класса, при этом больше всего доход увеличился у сотрудников сферы электронной торговли. В целом потребительский оптимизм россиян вернулся на средний уровень 2018–2020 годов, отмечают эксперты.
Переработки, переезд и даже отказ от семьи: опрос показал, на что готовы россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей
Ранее в Совфеде рассказали, кто из россиян может получать две пенсии сразу. В первую очередь это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которым полагаются выплаты как по нетрудоспособности, так и по старости. Во-вторых, это силовики.
Комментариев: 0