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Оклады военных и силовиков вырастут с 1 октября

В постановлении правительства говорится, что повышение коснётся как военнослужащих по призыву, так и контрактников по воинским должностям и званиям.

26 мая, 10:55
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Российским военным — как контрактникам, так и срочникам — повысят оклады с 1 октября. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте правовой информации. Повышение также коснётся росгвардейцев и сотрудников других силовых ведомств России. В соответствии с документом, их зарплаты возрастут в 1,037 раза.

К слову, на днях аналитики Сбербанка сообщили о росте зарплат у среднего класса, при этом больше всего доход увеличился у сотрудников сферы электронной торговли. В целом потребительский оптимизм россиян вернулся на средний уровень 2018–2020 годов, отмечают эксперты.

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Ранее в Совфеде рассказали, кто из россиян может получать две пенсии сразу. В первую очередь это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которым полагаются выплаты как по нетрудоспособности, так и по старости. Во-вторых, это силовики.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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