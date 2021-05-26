Мать Романа Протасевича объяснила Лайфу поездку сына на восток Украины

Мать задержанного в Белоруссии основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича Наталья рассказала Лайфу, что её сын находился в районе конфликта на востоке Украине как свободный журналист.

"Роман был на Украине в качестве фрилансера, свободного журналиста. По поводу ранения — да, он его получал, потому что он вёл съёмки вместе с польским журналистом. Его фотографии выставлены в соответствующих книгах, где он снимал ситуацию там. Но это никак не говорит о его участиях в боевых действиях", — отметила женщина.

Собеседница также добавила, что сообщения о том, что Протасевич входит в группу администраторов телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", являются ложью, ей об этом ничего неизвестно. По словам Натальи, Роман был редактором NEXTA и на данный момент является редактором крупного телеграм-канала "Беларусь головного мозга".