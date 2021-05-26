Мать Романа Протасевича объяснила Лайфу поездку сына на восток Украины
Сообщения о том, что Роман входит в группу администраторов телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", являются ложью, отметила женщина.
Роман Протасевич с матерью Натальей. Фото © Соцсети
Мать задержанного в Белоруссии основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича Наталья рассказала Лайфу, что её сын находился в районе конфликта на востоке Украине как свободный журналист.
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"Роман был на Украине в качестве фрилансера, свободного журналиста. По поводу ранения — да, он его получал, потому что он вёл съёмки вместе с польским журналистом. Его фотографии выставлены в соответствующих книгах, где он снимал ситуацию там. Но это никак не говорит о его участиях в боевых действиях", — отметила женщина.
Собеседница также добавила, что сообщения о том, что Протасевич входит в группу администраторов телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", являются ложью, ей об этом ничего неизвестно. По словам Натальи, Роман был редактором NEXTA и на данный момент является редактором крупного телеграм-канала "Беларусь головного мозга".
Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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