Экс-депутата Госдумы Дениса Волчека приговорили к трём годам за крупную аферу

Дело рассматривалось в особом порядке: обвиняемый полностью признал вину, а суд выносил решение без исследования и оценки доказательств.

Пресненский суд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, признав его виновным в покушении на мошенничество на 1,5 млн евро. Экс-парламентария приговорили к трём годам лишения свободы.

"Волчек Денис Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание сроком три года — с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили Лайфу в суде.

Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание подсудимыми вины и дачу ими показаний, которые могут изобличить других фигурантов дела или раскроют другие преступления. Он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального.

Напомним, что экс-депутата Волчека задержали весной прошлого года в Санкт-Петербурге, а затем переправили в столичное СИЗО. Сообщалось, что Волчек со своим сообщником Зурабом Плиевым развели одного из столичных бизнесменов, поведав, что его собираются задержать по делу о краже 500 миллионов рублей, но у них якобы есть возможность отмазать его от неприятностей. Свои услуги при этом они оценили в полтора миллиона евро.