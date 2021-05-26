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Опубликовано 26 мая 2021, 14:22

Экс-депутата Госдумы Дениса Волчека приговорили к трём годам за крупную аферу

Фото © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Фото © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Дело рассматривалось в особом порядке: обвиняемый полностью признал вину, а суд выносил решение без исследования и оценки доказательств.

Пресненский суд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, признав его виновным в покушении на мошенничество на 1,5 млн евро. Экс-парламентария приговорили к трём годам лишения свободы.

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"Волчек Денис Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание сроком три года — с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили Лайфу в суде.

Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание подсудимыми вины и дачу ими показаний, которые могут изобличить других фигурантов дела или раскроют другие преступления. Он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального.

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Напомним, что экс-депутата Волчека задержали весной прошлого года в Санкт-Петербурге, а затем переправили в столичное СИЗО. Сообщалось, что Волчек со своим сообщником Зурабом Плиевым развели одного из столичных бизнесменов, поведав, что его собираются задержать по делу о краже 500 миллионов рублей, но у них якобы есть возможность отмазать его от неприятностей. Свои услуги при этом они оценили в полтора миллиона евро.

Плиев, по данным СМИ, заключил сделку со следствием. Его дело тоже слушается в Пресненском суде.

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Марина Калегина
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