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На Украине ввели санкции против Чадова, с которым Зеленский снимался в кино, и ещё 10 российских артистов

Ограничения предполагают отказ в предоставлении виз и применение "других запретов въезда" в Незалежную и будут действовать на протяжении трёх лет. Они вводятся за посещение Крыма.

26 мая, 11:37
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCei86ibSmCFw5QaA8JL-Fyw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RGT КиноТрейлеры</a></p>

Кадр из видео © YouTube / RGT КиноТрейлеры

Правительство Украины ввело персональные санкции в отношении 11 россиян, среди которых актёры театра и кино, а также певцы. Об этом сообщается на правительственном портале.

В список вошли актёры театра и кино: Владимир Вдовиченко, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер и Алексей Чадов. В перечне также значатся певица и телеведущая Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский. Отмечается, что санкции применяются за нарушение посещения Крыма, который Киев считает своей территорией, проведение в республике гастрольной деятельности и участие в съёмках фильмов.

Посольство РФ направило ноту протеста МИД Украины из-за антироссийских акций в Киеве

Посольство РФ направило ноту протеста МИД Украины из-за антироссийских акций в Киеве

Ограничения предполагают отказ в предоставлении виз и применение "других запретов въезда на Украину". Они вводятся сроком на три года. Согласно тексту соответствующего документа, после принятия решения СНБО по этому вопросу и его вступления в силу МИД Незалежной проинформирует об этом компетентные органы Евросоюза, США, Канады и других государств с целью рассмотрения ими введения аналогичных мер.

Ранее Лайф рассказывал, что украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Мироновой и Петренко. Их имена пополнили чёрный список, в который включено около 180 деятелей культуры из РФ. Некоторых даже уже нет в живых.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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