На Украине ввели санкции против Чадова, с которым Зеленский снимался в кино, и ещё 10 российских артистов

Ограничения предполагают отказ в предоставлении виз и применение "других запретов въезда" в Незалежную и будут действовать на протяжении трёх лет. Они вводятся за посещение Крыма.