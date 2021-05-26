"Лучшее берём у них, чему-то они у нас учатся": Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия двигаются к мощной системе единства
При этом глава республики подчеркнул, что никакой речи об объединении стран не идёт. Москве не нужна "головная боль", добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Белоруссия и Россия общими усилиями могут выстроить мощнейшую систему взаимоотношений и единства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы с Россией как два суверенных, независимых государства можем выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путём двигаемся. Лучшее берём у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", — отметил белорусский лидер во время выступления перед парламентариями.
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При этом Лукашенко подчеркнул, что никакой речи об объединении стран не идёт. По его словам, если бы РФ ставила своей целью включить Белоруссию в свой состав, то это был бы так называемый "подарок коллективному Западу". Однако, как указал белорусский лидер, Москве эта "головная боль" не нужна.
В ходе сегодняшней встречи Лукашенко также прокомментировал запрет полётов некоторых европейских авиакомпаний над Белоруссией. Тем, кто боится летать через воздушное пространство республики, Лукашенко предложил следовать через места, "где угробили 300 человек", явно намекая на крушение рейса MH17 в небе над Донбассом.
Высказался белорусский президент и об истинной цели своих недоброжелателей. По словам Лукашенко, республика является для этих злоумышленников экспериментальной площадкой для броска на Восток и далее эти люди возьмутся за Россию.
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