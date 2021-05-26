"Лучшее берём у них, чему-то они у нас учатся": Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия двигаются к мощной системе единства

При этом глава республики подчеркнул, что никакой речи об объединении стран не идёт. Москве не нужна "головная боль", добавил он.