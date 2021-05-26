Адвокат Ефремова назвал фейком данные о нахождении актёра в Москве

Недавно в СМИ появилась информация, что российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП в центре столицы, якобы этапирован в Москву для проведения следственных действий и отпущен под домашний арест. Адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов в разговоре с Лайфом категорически опроверг данные прессы о нахождении артиста в столице, назвав их фейком.

"По тому, что вы спросили, могу сказать, что это полный фейк", — ответил Филиппов на вопрос Лайфа, правда ли Ефремов находится в Москве, а сам адвокат подал кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда.