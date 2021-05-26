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Адвокат Ефремова назвал фейком данные о нахождении актёра в Москве

Информация о том, что артиста якобы этапировали в столицу, недавно появилась в ряде российских СМИ.

26 мая, 12:52
<p>Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Снимок с видео. Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Снимок с видео. Пресс-служба Мосгорсуда

Недавно в СМИ появилась информация, что российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП в центре столицы, якобы этапирован в Москву для проведения следственных действий и отпущен под домашний арест. Адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов в разговоре с Лайфом категорически опроверг данные прессы о нахождении артиста в столице, назвав их фейком.

"По тому, что вы спросили, могу сказать, что это полный фейк", — ответил Филиппов на вопрос Лайфа, правда ли Ефремов находится в Москве, а сам адвокат подал кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда.

"Это не страшно": Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии

"Это не страшно": Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии

Ранее стало известно, кем работает Михаил Ефремов в белгородской колонии. Актёр рад работе и считает, что так время летит быстрее, рассказал правозащитник, встречавшийся со звёздным осуждённым.

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Напомним, осенью прошлого года суд признал актёра виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Позже срок был уменьшен до семи с половиной лет, отбывать наказание Ефремова отправили в "звёздную колонию" в Белгородской области. Там в своё время находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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